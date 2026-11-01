Keban Altınkürek'te dayanışma gecesi düzenlendi, Dernek Başkanı Kaya teşekkür etti - Son Dakika
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Keban Altınkürek'te dayanışma gecesi düzenlendi, Dernek Başkanı Kaya teşekkür etti

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Keban Altınkürek\'te dayanışma gecesi düzenlendi, Dernek Başkanı Kaya teşekkür etti
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Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Altınkürek köyünde dayanışma gecesi düzenlendi. Dernek Başkanı Ahmet Kaya katılımcılara teşekkür etti; etkinliğe Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkanı Yücel Doğan ve kamu kurumlarıyla bazı STK temsilcileri katıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Altınkürek köyünde dayanışma gecesi yapıldı.

Keban Altınkürek Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığınca köy evinde düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Ahmet Kaya, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkanı Yücel Doğan ile kamu kurumlarının ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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