Keban Altınkürek\'te dayanışma gecesi düzenlendi, Dernek Başkanı Kaya teşekkür etti

Keban Altınkürek'te dayanışma gecesi düzenlendi, Dernek Başkanı Kaya teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Altınkürek köyünde dayanışma gecesi düzenlendi. Dernek Başkanı Ahmet Kaya katılımcılara teşekkür etti; etkinliğe Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkanı Yücel Doğan ve kamu kurumlarıyla bazı STK temsilcileri katıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Altınkürek köyünde dayanışma gecesi yapıldı.
Keban Altınkürek Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığınca köy evinde düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Ahmet Kaya, katılımcılara teşekkür etti.
Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkanı Yücel Doğan ile kamu kurumlarının ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?