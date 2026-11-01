Keban Altınkürek\'te dayanışma gecesi düzenlendi, Dernek Başkanı Kaya teşekkür etti

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Altınkürek köyünde dayanışma gecesi yapıldı.

Keban Altınkürek Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığınca köy evinde düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Ahmet Kaya, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkanı Yücel Doğan ile kamu kurumlarının ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.