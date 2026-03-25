Keban Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
Keban Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

25.03.2026 11:01
Keban Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Keban Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı arasında Personel Hizmetleri Şirketinde görev yapan işçileri kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Keban Belediyesinde düzenlenen törende, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Doğan, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Arpa da 1 yıllık toplu iş sözleşmesinin, karşılıklı iyi niyet ve yapıcı diyaloglarla imza altına alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen görüşmeler süresince üyelerimizle sürekli istişare halinde olarak onların taleplerini ve beklentilerini en doğru şekilde yansıtmaya özen gösterdik. Bu sürecin sonunda yüzde 50 oranında önemli bir kazanıma imza atılmış olması, bizleri olduğu kadar üyelerimizi de son derece memnun etmiştir. Belediye Başkanı Doğan'a teşekkür ediyoruz. Sözleşmenin tüm üyelere hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Keban, Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz Görünce mest oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik İkizi salondan çıkarıldı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! İkizi salondan çıkarıldı

11:31
Galatasaray’a UEFA’dan müjde Tek kuruş borç kalmayacak
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
09:52
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
