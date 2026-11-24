Elazığ'ın Keban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keban Öğretmenevi Konferans Salonunda devam eden programda, Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Yılmaz Dündar günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda şiirler okundu, slayt gösterildi, çeşitli gösteriler sunuldu, resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaymakam Onur ve Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verdi.