Elazığ'ın Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.
15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Yücel Doğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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