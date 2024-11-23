Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Keban Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, tek aday Öner Tunç, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.
Kongreye, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Keban'da AK Parti Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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