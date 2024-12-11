Keban Kaymakamı Alabalık Tesisini Ziyaret Etti

Güncel

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, alabalık üretim tesisine ziyarette bulundu.

Kaymakam Atalık, Keban Baraj Gölü'nde faaliyet yürüten alabalık üretim tesisinde incelemelerde bulunarak, işletmeci Alper Öztürk'ten tesis işleyişi hakkında bilgi aldı.

Atalık'a ziyaretinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi de eşlik etti.