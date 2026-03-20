Kebapçı Abla: Yelda Güler'in Başarı Hikayesi

GAZİANTEP'te ev hanımıyken aile ekonomisine destek olmak için lokanta açan 4 çocuk annesi Yelda Güler (41), 10 yıldır bölgenin tek kadın kebapçısı olarak bu meslekten geçimini sağlıyor. Güler, çevresinin ilk tepkilerini anlatarak, "Önce bir kadının kebapçı olmasını yadırgadılar. 'Kadından kebapçı olmaz' dediler. Şu an alıştılar. Siparişlere yetişemiyoruz. Herkesin ablası oldum" dedi.

Oğuzeli ilçesinde ikamet eden 4 çocuk annesi Yelda Güler, ev hanımıyken, aile ekonomisine destek olmak için eşiyle karar alıp lokanta açtı. Güler, lokantasında yaptığı kebap, ciğer ve pirzola çeşitlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Geleneksel yöntemle kebap pişiren Güler, etlerin terbiyesinden zırhla kıyma haline getirilip pişirilmesine kadar olan süreçlerin tamamını tek başına yapıyor. İşletmecisi olduğu lokantada çocuklarına da istihdam sunan Güler, artık Oğuzeli'nde 'Kebapçı Abla' olarak biliniyor.

Kebap ustası olarak işletmesini açtığı ilk yıllarda çok tepki aldığını ve yadırgandığını anlatan Yelda Güler, "Yıllar içinde müşterilerim beni tanıdı. Yemeklerimizin lezzetini tattılar" dedi.

Güler, evinin geçimine destek olmak için lokanta açmak istediğini ve kendisine güvendiğinden bu mesleği seçtiğini söyledi. Mesleğinde başarısıyla ayakta kalmayı başardığını ve kebapta bölgenin vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Güler, "Bu mesleğe 10 yıl önce başladım. Kendi mutfağımın düzeninden sorumlu bir ev hanımıydım. Bugün ise kendi mutfağının başında duran, emeğiyle var olan bir kadınım. Burada müşteriden, işleyişten, etlerinin hazırlanmasından ve pişirilmesinden ben sorumluyum. Bu işe başladıktan sonra öz güvenim geldi. Kendi ayağımın üzerinde durmaya başladım. Kimseye muhtaç değilim. Kendi eksiklerimi kendi kazancımla ben karşılıyorum. Kimseden beklentim yok" diye konuştu.

'KADINDAN KEBAPÇI OLMAZ DİYENLERE KARŞI BAŞARDIM'

Güler, kendine inanan her kadının girişimci olabileceğini söyleyerek, "Önce bir kadının kebapçı olmasını yadırgadılar. Kadından kebapçı olmaz dediler. Şu an alıştılar. Siparişlere yetişemiyoruz. Herkesin ablası oldum. Burada müşteri yok aile gibiyiz. Eşim mezbahadan etleri getirir, ben burada işlerim. Kesmesi, baharatlanması ve pişirmesi tamamen bende. Kadın isterse her şeyi yapabilir. Erkeklerin içerisinde çalışmak başlarda bana da zor geldi. Şu an alıştım. Her kadının yapabileceği bir iş. Kendine inancı olan her kadın başarır. Ciğer, kıyma, kuşbaşı, boğazaltı, tavuk sarma, dalak ve kanat servis ediyoruz. İsteğe bağlı olarak servis ya da dürüm olarak hazırlıyoruz. Beni bu sektörde 10 yıldır yalnız bırakmayan kadınlara ve müşterilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber: Kamera: Nuray UZATMAZ GAZİANTEP-DHA