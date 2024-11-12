Keçi Kavgası: İki Komşu Yaralandı - Son Dakika
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Keçi Kavgası: İki Komşu Yaralandı

Bolu'da keçilerin tarlaya girmesi üzerine kavga eden iki kadın yaralandı, jandarma soruşturma başlattı.

12.11.2024 20:46
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Bolu'nun Göynük ilçesinde tarlaya giren keçiler nedeniyle kavga eden 2 komşu yaralandı.

İlçeye bağlı Akçaalan Köyü Kavacık Mahallesi'nde yaşayan Emine A'nın (81) keçileri, komşusu Muazzez A'nın (55) tarlasına girdi.

Duruma tepki gösteren Muazzez A, komşusu Emine A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgayı köy sakinleri ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüz ve baş bölgesinden yaralanan Emine A. ile başında darp izleri bulunan ve elinden yaralanan Muazzez A. hastaneye götürüldü.

Kadınların birbirinden şikayetçi olması üzerine jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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