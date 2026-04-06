Keçiboynuzu Üretimi İçin Fidan Desteği

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın coğrafi işaretli ürünü keçiboynuzunun üretimini yaygınlaştırmak için fidan desteklerini sürdürüyor. Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Derneği ile yapılan işbirliği kapsamında 5 bin adet aşılı keçiboynuzu fidanı üreticilere dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda üreticilere fidan desteği sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir'in Döşemealtı Yağca mahallesinde yer alan Tarım Kampüsü seralarında üretimi yapılan keçiboynuzu, dut, defne gibi çeşitli fidanlar talepte bulunan çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor. Bu kapsamda Alanya'nın coğrafi işaretli ürünü keçiboynuzunun üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Ürünün marka değerini korumak için Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Derneği ile işbirliği yapan Büyükşehir 5 bin adet aşılı keçiboynuzu fidanını çiftçilere dağıtacak. Tarım kampüsünde üretilip dağıtılan fidanlarla birlikte keçiboynuzu üretiminin Antalya'nın dört bir yapılması hedefleniyor.

36 BİN 500 ADET AŞILI FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK

Üreticilere sağlanan keçiboynuzu desteklemeleri hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Gülnihal Temur, "İklim krizine dirençli, su isteği az olan keçiboynuzu bitkisi aşılı fidan desteklerimiz Büyükşehir olarak devam ediyor. Desteklerimiz üreticilerimizin verim alma sürecini kısaltarak ekonomik dönüşü hızlandırmaktadır. Keçiboynuzu Alanya ilçemizin coğrafi işaretli ürünüdür. Bu ürünün marka değerini korumak için hayati bir adımdır. Tarımsal kalkınmayı sadece bir adım değil bir gelecek inşası olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu güne 36 bin 500 adet aşılı fidanı Antalya'mızın topraklarıyla buluşturduk. Önümüzdeki süreçte 5 bin adet aşılı keçiboynuzu fidanının da üreticilerimize dağıtılması planlanıyor" dedi.