Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: "Atatürk\'ün bize verdiği emanetlere ilelebet sahip olacağız"

(ANKARA) - Keçiören'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törene katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere uygarlık yolunda, ilim bilim yolunda, insanlığa hizmet yolunda emanet etmiş olduğu tüm değerlerine sahip çıkarak, onun bize verdiği emanetlerine ilelebet sahip olacağız" dedi.

Keçiören'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Programa Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, siyasi parti, dernek ve federasyonların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Başkan Özarslan, şunları söyledi:

"Kıymetli hemşehrilerim, bugün rahmet, minnet ve saygıyla andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümü. Gerçekten çok ama çok büyük işler başardı. Bütün dünya kendisine hayran kaldı. Kısa sürede çok işler başardı, şu an günümüzde dahi endüstri, teknik, tarım alanında her şeyini görmekteyiz. İşte öyle bir müstesna şahsiyetten bahsediyoruz ki birileri vatan coğrafyasında kendi menfaatleri uğruna düşmüş, gemilere binerek ülkeyi terk etmiş ama gel gelelim ki içerimizden öyle bir komutan, öyle yiğit bir Türk evladı doğmuş. İşte onun adı sarı saçlı, mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Öyle bir müstesna şahsiyettir ki kendi milletine hizmeti, coğrafyasındaki bütün milletlerin içerisinde yine atalarından süregelen kültür kodlarının aktarımını ortaya koyan, dava insanlık davasıdır diyen ve bu uğurda 'Anadolu coğrafyası Türk'ün vatanı olmalıdır' diyen müstesna şahsiyettir.

"SARILACAĞIMIZ SIMSIKI İPLER VAR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere uygarlık yolunda, ilim bilim yolunda, insanlığa hizmet yolunda emanet etmiş olduğu tüm değerlerine sahip çıkarak, onun bize verdiği emanetlerine ilelebet sahip olacağız. Çünkü buna sahip olmak demek insanlığa hizmet etmek demektir. Hakkın, hukukun, adaletin yolundan gitmek demektir. Bu değerler bizim için en önemli değerlerdir. Bizler yüce Türk milletinin asil insanlarıyız. Asaletimiz damarlarımızdaki kanda mevcuttur. Davamız hak, hukuk davasıdır. Davamız 'Nizam-ı alem, İ'la-yı Kelimetullah' davasıdır. Bu yolda insanlığa hizmet davasıdır. Bu noktada hepimiz bir olmalıyız, birlik olmalıyız. Hiçbir fitneye, hiçbir ayrımcılığa asla ve katiyen müsaade etmemeliyiz. Bizim sarılacağımız sımsıkı ipler vardır. Hak yolunun ipi, Resulullah'ın güzel ahlakı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve daha önce bizlere bu yurtları emanet etmiş atalarımızın bize bırakmış olduğu milli manevi değerlerdir. Bunun kıymetini iyi bileceğiz. Beraber yaşayacağız, yaşatacağız, gelecek nesillerimize bırakacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimize de Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene."

"BUGÜN BİR ÖZE DÖNÜŞ GÜNÜDÜR"

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keçiören Şube Başkanı Halime Şentürk: "10 Kasımlar milletimiz için yalnızca bir matem ve hüzün günü değildir. Bugün büyük bir önderin fikirleriyle yeniden doğduğu, onu anlama, anlatma ve eserlerini geleceğe taşıma sorumluluğumuzun tazelendiği bir öze dönüş günüdür. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammed Ekrem Kılıç: "10 Kasım yalnızca bir yas günü değil, Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i, bağımsızlığı ve milli değerlerimizi bir kez daha hatırlama günüdür. Bizler mahallelerimizin sesi ve vatandaşlarımızın temsilcileri olarak Atatürk'ün bizlere gösterdiği çağdaşlık, birlik, beraberlik ve hizmet anlayışını yaşatmayı en önemli görevlerimizden biri kabul ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Alevi Kültür Dernekleri Keçiören Şube Başkanı Muzaffer Başboğa: "Hakk'a uğurlanışının 88'inci yıl dönümünde kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle, hürmetle anıyoruz."

Keçiören Cemevi Başkanı Sercan Aydoğan: "İlelebet Cumhuriyetimizi payidar etmiş Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün nazarında bütün halkımızın başı sağ olsun. Kendisi yürütmüş olduğu savaşlarla, toplumu bir araya getirme mücadelesiyle bizlere gerçekten büyük bir önderlik etti. Bütün dünya da bu önderliği ayakta alkışlamış bulunmaktadır. Tekrar kendisini saygı ve rahmetle anıyorum."