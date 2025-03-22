Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: 'Hizmetlerimize Devam Ediyoruz' - Son Dakika
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Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: 'Hizmetlerimize Devam Ediyoruz'

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana 11 hizmet binası açtıklarını ve 23 Nisan'da 23 tesisin açılışını yapacaklarını açıkladı. Özarslan, çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi.

22.03.2025 13:05  Güncelleme: 14:50
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(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, vatandaşlara hitap ettiği programda, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 11 hizmet binası açtık. Birinci yılımız dolarken 23 Nisan'da, 23 tesisin açılışını yapacağız. Gece gündüz demeden, ilçemizi nasıl daha ileri taşırız, vatandaşımıza nasıl daha iyi hizmet sunarız onun gayesiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

Keçiören Belediyesi, ramazan ayında her akşam kurduğu iftar sofralarında binlerce kişiyi misafir etmeye devam ediyor. Son olarak Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programında, Şereflikoçhisar, Aksaray, Kulu ve Nevşehirli vatandaşlar bir araya geldi.

Başkan Özarslan'ın ev sahipliği yaptığı iftar programına Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Eren, Şereflikoçhisarlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Okan Çağan, bölge dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Özarslan, programda yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi:

"60 projeyle geldik, 27'sini tamamladık"

"Mübarek Ramazan ayınızın hayırlara vesile olmasını diliyor, tuttuğunuz oruçların kabul olmasını temenni ediyorum. Sizler benim için çok kıymetlisiniz, her zaman emrinizdeyim. Biz kimseye ayrım yapmadan, herkesin belediye başkanı olacağız. Bu vatanın birliği ve dirliği için hep birlikte çalışacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana 11 hizmet binası açtık. Birinci yılımız dolarken 23 Nisan'da, 23 tesisin açılışını yapacağız. Gece gündüz demeden, ilçemizi nasıl daha ileri taşırız, vatandaşımıza nasıl daha iyi hizmet sunarız onun gayesiyle çalışıyoruz. 60 projeyle geldik, 27'sini tamamladık. Çok az zamanda çok işler yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yüce Mevlam nasip ederse, kalanları da kısa sürede bitireceğiz. İlçedeki kentsel dönüşümle ilgili sıkıntılar sene sonu itibarıyla çözülecek."

"Seçim boyunca gördük, aynı duyarlılık devam ediyor"

Şereflikoçhisarlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Okan Çağan da "Sevgili Mesut Başkanımızın duyarlılığını seçim boyunca gördük. Bu duyarlılığı aynı şekilde devam ediyor. Bizleri bu güzel iftar sofrasında bir araya getiren Mesut Başkanıma, biz Şereflikoçhisarlılara verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Başkanım" dedi.

"Bizler hep birlikte biriz, tek tek hiçiz"

Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Eren ise "Bu güzel günde bizleri buluşturan Mesut Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Hemşehrilerim bizler hep birlikte biriz, tek tek hiçiz. Bizler Ankara'da sivil toplum örgütleri ve dernekleri olarak her zaman organizede, yardımda, birlik ve beraberlik içerisinde en güzel işleri yapıyoruz. Sevgili Nevşehir, Aksaray, Kulu ve Şereflikoçhisarlı tüm hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: 'Hizmetlerimize Devam Ediyoruz' - Son Dakika

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