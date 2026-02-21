Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, İftar Programında Kırıkkaleliler ile Buluştu

(ANKARA)- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ankara'da yaşayan Kırıkkaleli vatandaşlarla bir araya geldi. Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi projesine destek vereceklerini dile getiren Özarslan, "Biz, halka hizmet, Hakk'a hizmet etmenin yolunda olalım" dedi.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, iftar programında Kırıkkaleliler ile buluştu. İftar programına Özarslan'ın yanı sıra; 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili ve Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, Kamu-Sen Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hakan Avcı, Sağlık Bakanlığı Atama Daire Başkanı Bekir Yiğit, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Toral, İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Nafiz Yayla, Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya, Ankara Malatyalılar Federasyonu Başkanı Kamil Göksu, Kırıkkaleliler Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Sertkaya, Kırıkkaleliler Vakfı Başkanvekili Halil Canöz, Kurtarıcı Melekler Platformu Genel Başkanı Necabi Bal, Başkent İş İnsanları Platformu Derneği Başkanı Ali Osman Koç, Ben de Varım İyilik ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şerife Kaya, Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile Kırıkkaleli vatandaşlar katıldı.

"Kırıkkaleli hemşehrilerimin her zaman yanındayım"

Başkan Özarslan, Kırıkkalelilerle birlikte iftar yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sizler bu vatan coğrafyası için var olmuş; bu vatan ne zaman dara düşse Mustafa Kemal Atatürk'ümüzle birlikte bu vatanın en büyük savunucuları olmuş yiğit Oğuz Türkmen boylarısınız. Sizler çok kıymetli insanlarsınız. Orta Asya'dan 'dava insanlık davasıdır' diyen yüce Türk milletinin, sizler Anadolu'daki tam kimliği, tam şahsiyetisiniz. Sizler, yüce Türk milleti olma özelliğinizi peygamber efendimize senelerdir sancaktarlık yapmaktan alıyorsunuz. Sizler bu ululuğunuzu, bu adaletli duruşunuzu Hazreti Ali efendimiz gibi elif gibi dimdik duruşunuzdan alıyorsunuz. Sizler bu azizliğinizi Ehl-i Beyt yolunda, bu vatan coğrafyası için göğsünü siper edenlerden olduğunuz için alıyorsunuz. İşte yüce Türk milletinin tanımı da budur. Yüce Mevla'm bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Şu şanlı Türk bayrağımızı göklerden indirmesin. Misakımilli sınırlarımızda, bu eşsiz vatan coğrafyasında yüce mevlam birliğimizi, beraberliğimizi daim ve makbul eylesin inşallah. Bizim felsefemiz; 'halka hizmet, Hakk'a hizmet' felsefesidir. Onun için bizler sizlerin başına baş olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik ve öyle de devam edeceğiz. Hele Kırıkkaleli hemşerilerim için bu Keçiören'de ve ötesinde bir çivi çakılacaksa, bir yapı oluşturulacaksa her zaman yanınızdayız ve durmaya da devam edeceğiz. Birileri bu vatan coğrafyasında Türk kültür geleneğinin karşısında olabilir. Biz, halka hizmet, Hakk'a hizmet etmenin yolunda olalım. Yüce mevlam Kadir Gecesi'ne, oradan da Ramazan Bayramı'na erdirmeyi nasip eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Başkan Özarslan, konuşmasında Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi projesine de destek vereceklerini söyledi.

Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Başkanı Cemal Sertkaya ve Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya da programda Başkan Özarslan'a belediyenin, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kırıkkaleliler Vakfı Başkan Vekili Halil Canöz da ramazan ayının sevgiyi, paylaşmayı ve hoşgörüyü güçlendirdiğini vurguladı.