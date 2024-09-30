Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi\'nde Ücretsiz Atölye Kayıtları Devam Ediyor

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) 2024-2025 dönemi ücretsiz atölye kayıtları devam ediyor. Çocuklara yönelik etkinlik programları yürüten eğitim atölyeleri için başvuru ve kayıtlar, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Çocuk Eğitim Merkezi'nden yüz yüze yapılıyor.

Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nin (ÇEM) 2024-2025 dönemi ücretsiz atölye kayıtları sürüyor. ÇEM'lerde alanında uzman eğitmenler eşliğinde dramadan ingilizceye, satrançtan robotik kodlamaya, resimden hızlı okumaya kadar birçok branşta atölye programları sunuluyor. İlgi alanlarına göre birbirinden farklı atölyelere katılan çocuklar, keşfedip üreterek yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buluyor. Atölye çalışmaları, eğitici materyaller ve oyunlar aracılığıyla hem öğrenip hem eğlenerek okul dışı sosyal becerilerini de geliştiriyor.

Çocuklara yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Çocuklarımıza birçok alanda sunduğumuz atölye faaliyetleriyle okul dışı eğitime de önem veriyor, onların gelişimine ve mutluluğuna katkı sunuyoruz. Yoğun ilgi gören Çocuk Eğitim Merkezi atölyelerimiz ile çocuklarımızın özgüven gelişimlerini de destekleyerek sosyal ve kültürel becerilerinin gelişmesini amaçlıyoruz" dedi.