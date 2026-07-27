Keçiören Belediyesi personeline “İlk Yardım Eğitimi” verildi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi personeline “İlk Yardım Eğitimi” verildi

Keçiören Belediyesi personeline “İlk Yardım Eğitimi” verildi
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Keçiören Belediyesi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle personeline iki günlük ilk yardım eğitimi düzenledi. Teorik ve uygulamalı eğitim sonunda katılımcılar sertifika aldı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, belediye personeline yönelik "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi. Eğitim programı, personelin temel ilk yardım bilgi ve farkındalığını artırmak, acil durumlarda doğru ve etkili müdahalelerle hayat kurtarmaya katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Şeyma Ilgaz ve Elif Ünsal tarafından verilen iki günlük eğitim programında, katılımcılara ilk yardıma ilişkin temel teorik bilgiler aktarıldı. Teorik eğitimin ardından ilk yardım uygulamaları senaryolar eşliğinde uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitimde, özellikle ilk yardım uygulayan kişinin müdahale sırasında sakin ve soğukkanlı olması, hızlı ve etkin karar verebilmesi ile olay yerini doğru şekilde yönetebilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

İLK YARDIMDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VURGULANDI

Eğitim kapsamında genel ilk yardım bilgileri, vücut sistemleri, soluk borusuna yabancı cisim kaçması, kanamalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ile yanık, sıcak ve soğuk acillerinde ilk yardım konu başlıkları detaylı şekilde ele alındı.

Özellikle kaza anında ilk yardımda rentek manevrası uygulamalı olarak ele alınarak doğru ve zamanında müdahalenin hayat kurtarıcı nitelikte olduğu özellikle vurgulandı. Eğitimde ayrıca, ilk yardım uygulamalarında sıkça karşılaşılan doğru bilinen yanlışlar üzerinde duruldu.

KATILIMCILARA İLK YARDIM SERTİFİKASI VERİLDİ

Program sonunda katılımcılar, günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlarda bilinçli ve doğru müdahalede bulunabilmelerini sağlayacak temel ilk yardım bilgi ve becerilerini uygulamalı eğitimlerle pekiştirme fırsatı buldu.

İki gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programının ardından gerçekleştirilen testi ve uygulamalı sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi personeline “İlk Yardım Eğitimi” verildi - Son Dakika

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