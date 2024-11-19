Keçiören Belediyesi\'nden Gece Temizlik Seferberliği

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan gece temizlik ekipleri, ilçe genelinde yoğun mesai yapıyor. "Çöp Taksi" uygulamasının da hayata geçirildiği ilçede, ekipler sokaklara bırakılan atıl eşyaları toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

İlçede çöp sorununu konteynerle çözen Keçiören Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarındaki temizlik çalışmalarını gece ayrı gündüz ayrı ekiple sürdürüyor. Gece temizlik ekipleri; semt pazarları ile cadde ve sokakları temizlerken; "Çöp Taksi" uygulaması da devam ediyor.

Görüntü kirliliğinin olmadığı temiz bir çevre için gece temizliğinin aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Mesut Özarslan, "Keçiören'imizde nasıl ki çöp problemini çözdük, aynı zamanda sokak, park, semt pazarı gibi alanlarımızın detaylı temizliğini de aralıksız yapıyoruz. Vatandaşımızın daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören'de yaşaması için kentimizin her noktasına hizmetlerimizi eşit bir şekilde götürmeye devam edeceğiz" dedi.