Keçiören Belediyesi'nden Kadın Sağlığına Yönelik Farkındalık Semineri - Son Dakika
Keçiören Belediyesi'nden Kadın Sağlığına Yönelik Farkındalık Semineri

28.04.2026 10:00  Güncelleme: 11:03
Keçiören Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadın sağlığı konusunda toplumsal bilinç oluşturmak ve erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla "Kadın Hastalıklarında Farkındalık Semineri" düzenlendi.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadın sağlığı konusunda toplumsal bilinç oluşturmak ve erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla "Kadın Hastalıklarında Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kadın Hastalıklarında Farkındalık Semineri" yoğun ilgi gördü. Erken tanı ve koruyucu sağlık önlemleri konusunda farkındalık oluşturulması hedefiyle düzenlenen programda katılımcılara kendi bedenlerini tanıma ve sağlıklarını koruma konusunda bilgi aktarıldı.

Alanında uzman isimlerin yer aldığı seminerde Genel Cerrah Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın, meme ve kolon kanserine ilişkin bilgilendirme yaptı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Gül Savcı ise rahim ağzı kanseri konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Klinik Psikolog Bikem Zeynep Yazıcı da hastalık süreçlerinde psikolojik dayanıklılığın önemi ve bireylerin bu süreçleri sağlıklı şekilde yönetebilmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

Kendi kendine muayenenin püf noktaları aktarıldı

Seminer kapsamında kadın hastalıklarına ilişkin temel bilgiler, meme sağlığı ve kendi kendine muayene yöntemleri, rahim ve yumurtalık sağlığı, menopoz süreci ve hormonal değişiklikler, erken tanı ve düzenli taramaların önemi ile sağlıklı yaşam ve beslenme konuları ele alındı. Programda ayrıca katılımcıların soruları uzmanlar tarafından yanıtlandı. Uygulamalı eğitim bölümünde katılımcılara kendi kendine meme muayenesi ve basit egzersizlerle ilgili pratik bilgiler sunuldu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Kadın Sağlığına Yönelik Farkındalık Semineri - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Kadın Sağlığına Yönelik Farkındalık Semineri - Son Dakika
