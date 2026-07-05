Keçiören Belediyesi Personeline Kamu Mali Yönetimi Eğitimi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Personeline Kamu Mali Yönetimi Eğitimi

05.07.2026 09:42  Güncelleme: 11:09
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Keçiören Belediyesi ile TBB iş birliğinde, belediye personeline yönelik Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eğitimi düzenlendi. Eğitimde mali disiplin, bütçe süreçleri ve kaynakların verimli kullanımı anlatıldı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile TBB iş birliğinde belediye personeline yönelik "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi" gerçekleştirildi. Belediye hizmetlerinin daha planlı, şeffaf ve verimli yürütülmesine katkı sağlaması amacıyla düzenlenen program yoğun ilgi gördü.

Keçiören Belediyesi personelinin mali mevzuata ilişkin bilgi ve farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim programı, Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Eğitimde, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Tahir Tekin tarafından verilen eğitimde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun temel esasları detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara kamu mali yönetim sisteminin işleyişi, mali disiplinin sağlanması ve kaynakların doğru kullanımı konusunda kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

BÜTÇE SÜREÇLERİ VE MALİ KONTROL ANLATILDI

Eğitim kapsamında bütçe harcama süreci, bütçe ödeneklerinin kullanımı, harcama sürecinde görev alan aktörlerin sorumlulukları ve ön mali kontrol uygulamaları üzerinde duruldu. Kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde mali yönetimin önemine dikkat çekilen programda, katılımcıların konuya ilişkin soruları da yanıtlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Personeline Kamu Mali Yönetimi Eğitimi - Son Dakika

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