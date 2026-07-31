Keçiören Belediyesi'nden YKS sonrası "ücretsiz tercih danışmanlığı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keçiören Belediyesi'nden YKS sonrası "ücretsiz tercih danışmanlığı"

Keçiören Belediyesi\'nden YKS sonrası "ücretsiz tercih danışmanlığı"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında YKS'ye hazırladığı 285 öğrencisiyle önemli başarılara imza attı. Dereceye giren öğrenciler yetiştiren Keçiören Belediyesi, sınav sonrası tercih döneminde de 10 Ağustos'a kadar tüm üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında YKS'ye hazırladığı 285 öğrencisiyle önemli başarılara imza attı. Dereceye giren öğrenciler yetiştiren Keçiören Belediyesi, sınav sonrası tercih döneminde de 10 Ağustos'a kadar tüm üniversite adaylarına "ücretsiz danışmanlık hizmeti" sunuyor.

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi, üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilere sunduğu eğitim desteğinin karşılığını YKS sonuçlarıyla aldı. 2025-2026 döneminde 12'nci sınıf ve mezun grubundan toplam 285 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde, bir öğrenci Türkiye genelinde ilk 2 bin arasına girme başarısı gösterirken çok sayıda öğrenci de hedeflediği bölümlere yerleşebilecek puanları elde etti.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte Keçiören Belediyesi, kent genelindeki tüm üniversite adaylarına yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı sürecini başlattı.

TÜM ADAYLARA ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMANLIĞI

29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen danışmanlık hizmeti; Tepebaşı Kurs Merkezi ile Keçiören Belediyesi ana hizmet binasında veriliyor. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde yürütülen süreçte, öğrenciler ve aileleriyle birebir görüşmeler yapılıyor.

Rehberlik seanslarında adayların başarı sıralamaları, yetenekleri ve kariyer hedeflerinin yanı sıra tercih edilecek üniversitelerin akademik imkanları, şehir koşulları ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları detaylıca değerlendiriliyor. Adaylar, tercih süresi boyunca danışmanlık noktalarından birden fazla kez yararlanabiliyor.

ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN BAŞKAN ÖZARSLAN'A TEŞEKKÜR

Tercih merkezlerinden faydalanan gençler ve aileleri, sınav hazırlık sürecinden tercih aşamasına kadar sunulan imkanlar ve eğitime sağlanan katkılar dolayısıyla Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

Tepebaşı, Ağustos, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden YKS sonrası 'ücretsiz tercih danışmanlığı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
2 çocuk babasıydı Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi 2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu Dehşet anları anbean kamerada Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor

10:08
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü Her saniyesi kan donduruyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
09:03
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra “kızım 17 yaşında“ diyerek şantaj yaptı
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek şantaj yaptı
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 10:49:41. #7.12#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden YKS sonrası "ücretsiz tercih danışmanlığı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.