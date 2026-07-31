Keçiören Belediyesi\'nden YKS sonrası "ücretsiz tercih danışmanlığı"

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında YKS'ye hazırladığı 285 öğrencisiyle önemli başarılara imza attı. Dereceye giren öğrenciler yetiştiren Keçiören Belediyesi, sınav sonrası tercih döneminde de 10 Ağustos'a kadar tüm üniversite adaylarına "ücretsiz danışmanlık hizmeti" sunuyor.

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi, üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilere sunduğu eğitim desteğinin karşılığını YKS sonuçlarıyla aldı. 2025-2026 döneminde 12'nci sınıf ve mezun grubundan toplam 285 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde, bir öğrenci Türkiye genelinde ilk 2 bin arasına girme başarısı gösterirken çok sayıda öğrenci de hedeflediği bölümlere yerleşebilecek puanları elde etti.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte Keçiören Belediyesi, kent genelindeki tüm üniversite adaylarına yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı sürecini başlattı.

TÜM ADAYLARA ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMANLIĞI

29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen danışmanlık hizmeti; Tepebaşı Kurs Merkezi ile Keçiören Belediyesi ana hizmet binasında veriliyor. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde yürütülen süreçte, öğrenciler ve aileleriyle birebir görüşmeler yapılıyor.

Rehberlik seanslarında adayların başarı sıralamaları, yetenekleri ve kariyer hedeflerinin yanı sıra tercih edilecek üniversitelerin akademik imkanları, şehir koşulları ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları detaylıca değerlendiriliyor. Adaylar, tercih süresi boyunca danışmanlık noktalarından birden fazla kez yararlanabiliyor.

ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN BAŞKAN ÖZARSLAN'A TEŞEKKÜR

Tercih merkezlerinden faydalanan gençler ve aileleri, sınav hazırlık sürecinden tercih aşamasına kadar sunulan imkanlar ve eğitime sağlanan katkılar dolayısıyla Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.