Keçiören Belediyesi'nden Yüzlerce Çocuğa Sünnet Şöleni

Güncel

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yüzlerce çocuğu sünnet ettirdi. Belediye Başkanı Mesut Özaslan, "Bugün sünnet olan çocuklarımızın mutluluklarını paylaşıyoruz. Her bir yavrumuza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, ailelerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yüzlerce çocuğu sünnet ettirdi. Sünnet sonrası düzenlenen şölende ise çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Hayvanat Bahçesi'ne götürülerek canlılar aleminde merak ettikleri hayvanları aileleriyle birlikte görme fırsatı buldu. Dijital Hayvanat Bahçesi gezisi sonrası sünnet kıyafetleriyle şölen alanına gelen çocuklar, aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün yaşadı. Oyun parkurlarında gönüllerince eğlenen çocuklara patlamış mısır, pamuk şekeri ve Osmanlı macunu ikramlarında bulunuldu.

"Onlar bizim geleceğimiz"

Belediye Başkanı Mesut Özaslan da çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklara en özel günlerinde hediyeler vererek aileleri tebrik eden Özarslan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bizlere emaneti olan bu vatanın geleceği çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlar için sunduğumuz her hizmet bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün sünnet olan çocuklarımızın mutluluklarını paylaşıyoruz. Her bir yavrumuza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, ailelerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.