Keçiören'de 19 Mayıs Coşkusuyla 1919 Fidan Dikildi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 meyve fidanını toprakla buluşturdu. Etkinlikte gençler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Diktiğimiz bu fidanlar gençliğimize umut olacaktır. İyi ki geleceğin teminatı gençlerimiz var" dedi.

Keçiören Belediyesi 19 Mayıs'ta, "Herkesin Dikili Bir Ağacı Olsun" kampanyası dolayısıyla ilçedeki Lavanta Bahçesi'nde 1919 meyve fidanını toprakla buluşturdu. Etkinliğe, Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda genç katıldı. Bayram coşkusunu gençlerle birlikte yaşayan Özarslan ve katılımcılar, gelecek nesillere umut olması için meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

"Diktiğimiz fidanlar gençliğimize umut olacak"

Törende yaptığı konuşmada gençlerle birlikte fidan dikmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mesut Özarslan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemini vurgulamak adına Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte meyve fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Buradaki gençlerimiz Cumhuriyetimizin fidanlarıdır ve bu gençlik var olduğu müddetçe Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Diktiğimiz bu fidanlar gençliğimize umut olacaktır. İyi ki geleceğin teminatı gençlerimiz var" dedi.

"Elde edeceğimiz meyveleri Keçiörenlilerle paylaşacağız"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ise "Bugün, 19 Mayıs'ta diktiğimiz fidanlar yarın meyve verecek. Tıpkı Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu günde, bağımsızlığımızın simgesi olan Cumhuriyetimizin meyveleri gençlerimiz gibi. Bu anlamlı projeyle Keçiören'i yeşillendirip bir cazibe merkezi haline getirdiği için Sayın Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda 1919 Meyve Ormanı'nın ilk etabını genişletecek ve diktiğimiz ağaçlardan elde edeceğimiz meyveleri Keçiörenlilerle paylaşacağız" diye konuştu.