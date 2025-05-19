Keçiören'de 1919 Atatürk Koşusu Düzenlendi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla "1919 Atatürk Koşusu" düzenlendi. Vatandaşların, gençlerin ve sporcuların yarıştığı koşuda, 19 Mayıs'a özel oluşturulan 1919 metrelik mesafe katedildi.

Keçiören'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, bugün sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreninin ardından düzenlenen "1919 Atatürk Koşusu" ile başladı. İlçedeki Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi (eski Çoban Mektebi) önünde başlayan nostaljik maraton, Keçiören Belediyesi önü Kalaba Kent Meydanı'nda son buldu.

Sporcuları Başkan Özarslan ve vatandaşlar alkışlarla karşıladı. 1919 metrelik mesafeyi rakiplerinin önünde tamamlayarak dereceye giren koşuculara kadın ve erkek kategorilerinde ödüllerini Özarslan verdi.

Koşuda, kadın ve erkek kategorilerinde birinciliği göğüsleyen koşuculara 30 bin, ikincilere 20 bin, üçüncülere 10 bin TL'lik para ödülü takdim edildi.

Ödül töreninde katılımcılara seslenen Başkan Özarslan, "Kıymetli hemşehrilerim bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızdır bizim. Bu bayram Ata'mızdan, ceddimizden, Türklüğün varoluşundan bize emanet bir bayramdır. Türk milleti var olduğu sürece bu bayram, meşruiyetini koruyarak bu topraklarda ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Programa Özarslan'ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.