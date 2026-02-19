Keçiören'de "Âşıklar Kıraathanesi" Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keçiören'de "Âşıklar Kıraathanesi" Hizmete Açıldı

19.02.2026 10:35  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi tarafından Atapark Mahallesi’nde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Parkı içine inşa edilen Âşıklar Kıraathanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından Atapark Mahallesi'nde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Parkı içine inşa edilen Aşıklar Kıraathanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Keçiören Belediyesi Aşıklar Kıraathanesi, Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Tesis, Anadolu'nun köklü kültürünü yaşatmayı ve aşıklık geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım, Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz, Atapark Mahalle Muhtarı Adem Gözüm, DSP Keçiören İlçe Başkanı Tayfun Yazar, BBP Keçiören İlçe Başkanı Halit Azgın, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Dünya Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Yakup Temeli, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Ziya Öztürk, Anadolu Aşıklar Derneği Genel Başkanı ve Halk Ozanı Aşık Mustafa Aydın, Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkan Yardımcısı Türkay Özçelik, Ankara Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, ESAV Keçiören Şubesi Başkanı İbrahim Gümüş, Keçiören Çorumlular Federasyonu Başkanı Dr. Okay Erözgün, 1453 Gençlik Derneği Genel Başkanı Serkan Ülker, siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada aşıklık kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aşıklık geleneği Türk milletinin kültür kodudur"

"Bizler yüce Türk milletiyiz. Tek bir amacımız vardır: Nizam-ı alem, İlay-ı kelimetullah davası. Öte bir dava tanımayız. Bu dava, Anadolu coğrafyasında Hoca Ahmet Yesevi ve Horasan erenlerinin yerleşmesiyle insanlık davası olarak vücut bulmuştur. Atalarımız burada şifa dağıtmış, kültür dokusundaki güzelliği ve ticaretteki adaleti göstermiştir. Bir Türk'ün nasıl yaşadığını Anadolu'yu ilmik ilmik işleyerek ortaya koymuştur. Serhat illerinin yiğit ozanları; Erzurum'un Sümmani'sinden, Reyhani'sinden; Kars'ın Çobanoğlu'ndan, İhsan Yavuzer'inden; Sivas'ın Aşık Veysel'inden Turabi'sine, Aşık İsmail'ine kadar her birinin gönül divanında bu milletin kültür kodları yatmaktadır. Keçiören'imizde Karslı, Ardahanlı, Iğdırlı, Erzurumlu, Bayburtlu, Gümüşhaneli ve Sivaslı hemşerilerimiz vardır. Bu kültür coğrafyasının gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Bu sebeple Atapark Mahallemizde bu mekan nasip oldu. Şimdiden ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Allah tutacağınız oruçları, yapacağınız ibadetleri kabul eylesin ve bir sonraki ramazana erişmeyi nasip etsin. Şunu bilin; hizmetlerimiz devam edecektir. Gayemiz halka hizmettir, ötesini tanımıyoruz."

"Devletin sanatçıları var, devletin aşıkları da olmalı"

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, "Biz her zaman söylüyoruz: Devletin sanatçıları var, devletin aşıkları da olmalı. Sevgili Başkanımız hem aşıklarımıza sahip çıkıyor hem bu kültüre değer veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Keçiören güzel bir noktaya gidiyor. Başkanımız tüm hemşerilerin yanında. Başta Keçiören Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aşıklar Kıraathanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Çalışan ve üreten Başkanımızın yanındayız"

Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz, "Atapark'ta Aşıklar Kıraathanesi'ni açan başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz dürüst ve çalışkan insanların yanındayız. Bu nedenle her daim Sayın Dr. Mesut Özarslan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Atımızı, silahımızı ve kopuzumuzu Anadolu'ya getirdik"

Dünya Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Yakup Temeli, "Biz, Anadolu'ya gelirken Asya'dan 3 önemli şeyi getirmişiz: Atımızı, silahımızı ve kopuzumuzu yani kültürümüzü taşımışız. Bu kültür, yaşamalı, bizler de onu yaşatacağız. Burası, sizlerin desteğiyle var olacak. Sizler bu geleneği yaşatmak için burada olacaksınız ve bizler de kültürümüzü, sanatımızı zevkle, hayranlıkla icra edecek, sizleri burada misafir etmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.

"Aşıklar kıraathanesi mahallemize hayırlı olsun"

Atapark Mahalle Muhtarı Adem Gözüm, "Mahallemize kazandırılan bu değerli hizmet için kıymetli Mesut Başkanımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Ayağınız taşa değmesin inşallah Başkanım. Aşıklar Kıraathanesi ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Aşıklık geleneğini birlikte yaşatacağız"

Aşık Mustafa Aydın ise "Kıymetli Başkanımız Mesut Özarslan'ı ve ekibini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Biz Anadolu'da usta-çırak ilişkisinde yetiştik. Köy odalarında, köy kıraathanelerinde bu geleneği yaşattık. İsmine uygun olmuştur Aşıklar Kıraathanesi. Atapark Mahallemizde çok sayıda Anadolu insanı yaşıyor. İnşallah bu 5 bin yıllık kültürden gelen aşık geleneğini burada hep birlikte yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından kıraathanede aşıklar atışma yapıp hoşlama ve türküler söyledi.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Jandarma, Belediye, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de 'Âşıklar Kıraathanesi' Hizmete Açıldı - Son Dakika

Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Erdoğan’dan valilere peş peşe talimatlar “Gerekirse kapı kapı gezerek...“ Erdoğan'dan valilere peş peşe talimatlar! "Gerekirse kapı kapı gezerek..."
Film sahnesi değil gerçek Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada
Çin’de havai fişek dükkanındaki patlamada 12 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek dükkanındaki patlamada 12 kişi hayatını kaybetti

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:57
Herkes onu konuşuyor İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:38
Trump’tan skandal Türkiye hamlesi Suudi Arabistan’a baskı üstüne baskı yapmış
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:24:33. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören'de "Âşıklar Kıraathanesi" Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.