Keçiören'de "Âşıklar Kıraathanesi" Hizmete Açıldı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından Atapark Mahallesi'nde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Parkı içine inşa edilen Aşıklar Kıraathanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Keçiören Belediyesi Aşıklar Kıraathanesi, Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Tesis, Anadolu'nun köklü kültürünü yaşatmayı ve aşıklık geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım, Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz, Atapark Mahalle Muhtarı Adem Gözüm, DSP Keçiören İlçe Başkanı Tayfun Yazar, BBP Keçiören İlçe Başkanı Halit Azgın, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Dünya Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Yakup Temeli, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Ziya Öztürk, Anadolu Aşıklar Derneği Genel Başkanı ve Halk Ozanı Aşık Mustafa Aydın, Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkan Yardımcısı Türkay Özçelik, Ankara Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, ESAV Keçiören Şubesi Başkanı İbrahim Gümüş, Keçiören Çorumlular Federasyonu Başkanı Dr. Okay Erözgün, 1453 Gençlik Derneği Genel Başkanı Serkan Ülker, siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada aşıklık kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aşıklık geleneği Türk milletinin kültür kodudur"

"Bizler yüce Türk milletiyiz. Tek bir amacımız vardır: Nizam-ı alem, İlay-ı kelimetullah davası. Öte bir dava tanımayız. Bu dava, Anadolu coğrafyasında Hoca Ahmet Yesevi ve Horasan erenlerinin yerleşmesiyle insanlık davası olarak vücut bulmuştur. Atalarımız burada şifa dağıtmış, kültür dokusundaki güzelliği ve ticaretteki adaleti göstermiştir. Bir Türk'ün nasıl yaşadığını Anadolu'yu ilmik ilmik işleyerek ortaya koymuştur. Serhat illerinin yiğit ozanları; Erzurum'un Sümmani'sinden, Reyhani'sinden; Kars'ın Çobanoğlu'ndan, İhsan Yavuzer'inden; Sivas'ın Aşık Veysel'inden Turabi'sine, Aşık İsmail'ine kadar her birinin gönül divanında bu milletin kültür kodları yatmaktadır. Keçiören'imizde Karslı, Ardahanlı, Iğdırlı, Erzurumlu, Bayburtlu, Gümüşhaneli ve Sivaslı hemşerilerimiz vardır. Bu kültür coğrafyasının gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Bu sebeple Atapark Mahallemizde bu mekan nasip oldu. Şimdiden ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Allah tutacağınız oruçları, yapacağınız ibadetleri kabul eylesin ve bir sonraki ramazana erişmeyi nasip etsin. Şunu bilin; hizmetlerimiz devam edecektir. Gayemiz halka hizmettir, ötesini tanımıyoruz."

"Devletin sanatçıları var, devletin aşıkları da olmalı"

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, "Biz her zaman söylüyoruz: Devletin sanatçıları var, devletin aşıkları da olmalı. Sevgili Başkanımız hem aşıklarımıza sahip çıkıyor hem bu kültüre değer veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Keçiören güzel bir noktaya gidiyor. Başkanımız tüm hemşerilerin yanında. Başta Keçiören Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aşıklar Kıraathanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Çalışan ve üreten Başkanımızın yanındayız"

Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz, "Atapark'ta Aşıklar Kıraathanesi'ni açan başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz dürüst ve çalışkan insanların yanındayız. Bu nedenle her daim Sayın Dr. Mesut Özarslan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Atımızı, silahımızı ve kopuzumuzu Anadolu'ya getirdik"

Dünya Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Yakup Temeli, "Biz, Anadolu'ya gelirken Asya'dan 3 önemli şeyi getirmişiz: Atımızı, silahımızı ve kopuzumuzu yani kültürümüzü taşımışız. Bu kültür, yaşamalı, bizler de onu yaşatacağız. Burası, sizlerin desteğiyle var olacak. Sizler bu geleneği yaşatmak için burada olacaksınız ve bizler de kültürümüzü, sanatımızı zevkle, hayranlıkla icra edecek, sizleri burada misafir etmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.

"Aşıklar kıraathanesi mahallemize hayırlı olsun"

Atapark Mahalle Muhtarı Adem Gözüm, "Mahallemize kazandırılan bu değerli hizmet için kıymetli Mesut Başkanımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Ayağınız taşa değmesin inşallah Başkanım. Aşıklar Kıraathanesi ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Aşıklık geleneğini birlikte yaşatacağız"

Aşık Mustafa Aydın ise "Kıymetli Başkanımız Mesut Özarslan'ı ve ekibini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Biz Anadolu'da usta-çırak ilişkisinde yetiştik. Köy odalarında, köy kıraathanelerinde bu geleneği yaşattık. İsmine uygun olmuştur Aşıklar Kıraathanesi. Atapark Mahallemizde çok sayıda Anadolu insanı yaşıyor. İnşallah bu 5 bin yıllık kültürden gelen aşık geleneğini burada hep birlikte yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından kıraathanede aşıklar atışma yapıp hoşlama ve türküler söyledi.