Keçiören'de Genç Sporcular İçin "Sağlıklı Zihin, Güçlü Beden" Sempozyumu

(ANKARA) - Alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar ve internet bağımlılığı gibi risk alanlarında gençlere destek veren Keçiören Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Bağımlılıkta Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (BADAM), "Sağlıklı Zihin, Güçlü Beden" temalı sempozyuma imza attı.

Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde 12–18 yaş arası genç sporculara yönelik düzenlenen "Sağlıklı Zihin, Güçlü Beden" temalı sempozyum, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Alanında uzman psikologların sunum yaptığı programa, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Selçuk Karadağ, Emekli Vali Yardımcısı ve eski Keçiören Kaymakamı Ali Galip Saral, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, siyasi parti temsilcileri, spor kulübü yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı temsilen konuşan Başkan Yardımcısı Tunç, şunları söyledi:

"Bağımlılıkları spor ve eğitimle yeneceğiz"

"Biz büyük Keçiören ailesi olarak her birinizi kendi aile ferdimiz sayıyor, her birinizin derdini kendi derdimiz sayıyor, sizin gamınızla dertleniyoruz, sizin mutluluğunuzla sevinç duyuyoruz. Bizler bu çerçevede üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. Bağımlılıkla mücadelede koruyucu önlem olarak yaptığımız işlerin başında spora destek vermek geliyor. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden beri bünyemizde var olan spor branşlarının sayısını arttırdık ve hem ülke içinde hem ülke dışında çok güzel başarılara imza attık. BADAM son bir yıl içinde kurulmuş olmasına rağmen çok ciddi başarılara imza attı. Çocuklarımız bu sayede kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Bu illeti sporla ve eğitimle yeneceğiz. Bu nedenle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."

Spor kulüplerinin yalnızca spor dallarında değil birçok konuda okul niteliğinde olduğunu vurgulayan Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu ise şöyle konuştu:

"Spor kulüpleri geniş kapsamlı eğitim yuvalarıdır"

"Çocuklar ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, zihin ve beden sağlığını diri tutmak için eğitim ve spor en kuvvetli silahımız. Bu bağlamda hem teknoloji bağımlılığı hem madde bağımlılığı konusunda ciddi bir mesai harcıyoruz. Bizler gençlerimizin eğitimlerini hazır hale getirerek ailelerine hazır bir genç nesil yetiştirme noktasında onları sağlıklı bir şekilde evlerine götürmek ve onların vatandaşlarına bağlı gençler olarak yetişmesini sağlama çabasındayız. Amatör Spor Kulübü dediğiniz zaman, oranın bir okul olduğunu, sosyal projeler noktasında sorumluluk alarak bağımlılık ve diğer alanlarda çok önemli işler yaptığını hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Spor olmadan çocuklarımızı birlik ve beraberlik duygusuyla yetiştirmemiz oldukça güçtür. Bizlere her zaman destek veren Keçiören Belediyesi'ne teşekkür ederiz."

"Yükselen gençlik Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz"

Emekli Vali Yardımcısı ve eski Keçiören Kaymakamı Ali Galip Saral da yıllar sonra Keçiören'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Yirmi yıl önce Keçiören'de beş yıl hizmet yapmak benim hayatımda en önemli izlerden birisi oldu. Kırk yıllık kamu hizmetim süresince en fazla değer verdiğim, en fazla çalışma arzusu duyduğum yerleşim yerlerinden birisiydi Keçiören oldu. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yükselen gençlik Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz.' sözünü hatırlatmak istiyorum" dedi.

Sempozyumun moderatörlüğünü yürüten Keçiören Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Gazi Altın, en güçlü bağımlılığın özgürlük olduğunu hatırlatarak, şu mesajları paylaştı:

"Bağımlılık, vatanımız için bir güvenlik ve beka meselesidir"

"Unutmayın, en güçlü bağımlılık özgürlüktür. Onu korumak sizin elinizde. Değerli Başkanımız Dr. Mesut Özaslan'ın bir sözü var: 'Hiçbir Türk evladının damarlarında dolaşan asil kanda bağımlılık yapan etkenleri bulundurmayacağız.' Bağımlılık yapıcı şeylere bulaşmış her bir ferdimiz vatan toprağından kopmuş bir karış toprak demektir. Diğer bir ifade ile bağımlılık, vatanımız için bir güvenlik ve beka meselesidir. Bu nedenle gençlerimizi bu olumsuz davranışlardan uzaklaştırmak bizler için en değerli ve ulvi görev olacaktır."

Genç sporcular için koruyucu güç, farkındalık, özdenetim ve sınırlar

Sempozyumda, amatör ve lisanslı sporcuların performans baskısı, sürekli rekabet ve sakatlanma korkusu nedeniyle bağımlılık açısından risk altında olabildiğine dikkat çekildi. Bu süreçte stres, öfke ve hayal kırıklığı gibi zor duygularla sağlıklı şekilde baş etme, özdenetim geliştirme ve anlık hazlar yerine uzun vadeli hedeflere odaklanmanın önemi vurgulandı. Akran baskısı ve dijital riskler karşısında sınır koyabilmenin ve "hayır" diyebilmenin güçlü bir duruş olduğu hatırlatılırken; sporun yalnızca başarı değil, güvenli, saygılı ve çocuğun bedensel-ruhsal iyilik halini önceleyen bir alan olması gerektiğinin altı çizildi.

Sunumların ardından gençlerin sorularını yanıtlayan uzmanlar, katılımcılardan gördükleri ilgiden memnun kaldı. Etkinliğin sona ermesiyle beraber Tunç, katılımcılara çiçek ve hediye takdiminde bulundu.