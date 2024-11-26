Keçiören'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tiyatro Gösterimi - Son Dakika
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Keçiören'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tiyatro Gösterimi

Keçiören\'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tiyatro Gösterimi

Keçiören Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 'Cumhuriyete Giden Yolda Bizim Kadınlarımız' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Oyun, kadınların Milli Mücadele yıllarındaki zorlukları ve toplumdaki güçlerini konu aldı.

26.11.2024 11:56  Güncelleme: 12:50
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Kadınlar Lokali tiyatro ekibinin "Cumhuriyete Giden Yolda Bizim Kadınlarımız" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Milli Mücadele yıllarında kadınların zafere giden yolda gösterdikleri mücadeleyi konu alan tek perdelik oyun, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Büyük beğeni toplayan ve duygusal anların yaşandığı oyunu Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın eşi Filiz Özarslan, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Gözde Nur Üçler, Belediye Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Selçuk Karadağ vatandaşlarla beraber izledi.

Kadının toplumdaki gücüne ilişkin mesajlar verildi

Müzikal tiyatro oyunu, katılımcıları tarihi bir yolculuğa çıkardı. Yazarlığını ve yönetmenliğini Elif Özer'in yaptığı oyunda, Cumhuriyet'e giden yolda kadınların karşılaştıkları zorluklar karşısında gösterdikleri mücadele işlenerek, kadının toplumdaki gücüne ilişkin önemli mesajlar verildi.

"Hep birlikte, şiddetten arınmış bir dünya inşa edeceğiz"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın eşi Filiz Özarslan, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede kararlılıklarını göstermek için bir araya geldiklerini kaydederek, "Kadına yönelik şiddet, bireysel değil toplumsal bir sorundur. Bu sorunu çözmek için yasalar kadar; eğitim, farkındalık ve toplumsal dayanışma da önemlidir. Kadınlarımızın yaşam hakkını ve özgürlüğünü savunmak hepimizin görevidir. Çünkü güçlü bir toplum ancak eşit bireylerin varlığıyla mümkündür. Atatürk'ün 'Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözü, bu anlayışın en güzel ifadesidir. Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, bu mücadeleye katkı sunan kadınlarımıza minnetlerimi sunuyorum. Hep birlikte, şiddetten arınmış bir dünya inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tiyatro Gösterimi - Son Dakika

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