Keçiören'de Kadınlar Günü İftarı ve Kadınların Gücü Vurgulandı

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan "Kadınlarımız, toplumun her alanında başarılarıyla bizlere ilham vermeye devam etmektedir. Bizler Keçiören'imizde kadınlarla yine yürek yüreğe verip çalışacak, onların haklarını savunacak, seslerinin daha gür çıkması için belediye olarak her türlü imkanı sağlayacağız. Kadınlar başımızın tacıdır" diye konuştu.

Keçiören Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik iftar programı düzenledi. Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programına, Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç ve eşi Öznur Kılıç, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, Ayşe Sucu, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kadın katıldı.

Kadınların sosyal ve toplumsal hayattaki önemini vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bizler binlerce yıllık geçmişi olan kadim kültürümüzün evlatlarıyız. Tarih boyunca kadınlarımız, vatan savunmasında sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk'ümüzle birlikte ön saflarda yer almıştır. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Halide Edip Adıvarlar Milli Mücadele Dönemi'nde destanlar yazmıştır. Bugün de kadınlarımız, toplumun her alanında başarılarıyla bizlere ilham vermeye devam etmektedir. Bizler Keçiören'imizde kadınlarla yine yürek yüreğe verip çalışacak, onların haklarını savunacak, seslerinin daha gür çıkması için belediye olarak her türlü imkanı sağlayacağız. Kadınlar başımızın tacıdır. Çünkü kadın, bizi doğuran, büyüten, emek veren ve yetiştirendir. Kadınlar olduğu müddetçe bizler varız" dedi.

"Vatan için canını ortaya koyan cesur kadınlara selam olsun"

CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, iftar programında yaptığı konuşmada "Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkür ediyorum. Atatürk, bu yolda asla yalnız değildi. Yanında vatan için canını ortaya koyan cesur kadınlar vardı. Buradan Kara Fatma'ya, Nene Hatun'a ve adını sayamadığım Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün yol arkadaşlarına selam olsun. İyi ki onlar vardı, iyi ki siz kadınlar varsınız" diyerek katılımcıların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"Kadın, gelecektir"

İftar programında katılımcılara seslenen Ayşe Sucu, "Türk kadını, diğer kadınlardan çok daha önce haklarını almıştır. Biz 1934 yılında seçme ve seçilme hakkını elde ederken, Fransız, İngiliz ve Alman kadınları bu hakları bizden çok sonra almışlardır. Dolayısıyla Türk kadını, Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçlu. İyi ki Türk'üz. İyi ki Türk kadınıyız. Biz, kökü binlerce yıl öncesine dayanan kadim milletin çocuklarıyız. Kadın, gelecektir" diye konuştu.

"Korkmayacağız, yılmayacağız ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz"

CHP Keçiören Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, "Kadın mücadelesine emek vermiş, bu yolda yaşamını yitirmiş bütün kadınları selamlıyorum. Nefes almanın bile zorlaştığı kara ve fırtınalı günlerden geçiyoruz. Her gün bir kadın veya bir çocuk katlediliyor. Son beş yılda bin yüz otuz dört kadın öldürüldü. Son dönemde kadın katliamları yüzde bin dört yüz arttı. Biz, kadınız; bir bireyiz. Biz kadınlar, hayatın her alanında eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Korkmayacağız, yılmayacağız ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadın dayanışmasını ve mücadelesini daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Ben Anadolu" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu. Yazar Güngör Dilmen'in kaleme aldığı, oyunculuğunu ve yönetmenliğini Nermin Uğur'un yaptığı oyun, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde sahnelendi. Kadınlar gününe özel sahnelenen oyunu Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın eşi Filiz Özarslan seyircilerle birlikte izledi. Tarih boyunca Anadolu'da yaşamış ve tarihe yön vermiş kahraman kadınların hikayelerinin sahneye aktarıldığı tek perdelik oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.