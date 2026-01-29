Keçiören Belediyesi'nden Öğrencilere Teknoloji Dolu Karne Şenliği

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen "Karne Şenliği", yoğun katılımla gerçekleştirildi. Üç gün boyunca devam edecek etkinlik, teknolojiye ilgi duyan çocukları ve gençleri bir araya getirerek, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor.

Keçiören Belediyesi'nin öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmayı hedeflediği etkinlik boyunca; simülasyon deneyimleri, 3D boyama etkinlikleri ile çeşitli teknoloji uygulamalarıyla çocuklar ve gençler dijital dünyayı yakından tanıma fırsatı buluyor. Katılımcıların hayal gücünü ve teknolojiye olan merakını geliştirmeye yönelik hazırlanan stantlar, çevredeki vatandaşlardan da ilgi görüyor. 30 Ocak'a kadar devam edecek olan etkinlikler, teknoloji meraklılarına keyif dolu anlar yaşatıyor.