Keçiören'de Kurban Satış Alanında Hijyen ve Güvenlik Önlemleri

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karşıyaka Mahallesi'ne kurulan kurban satış alanında hijyen ve güvenli alışveriş ortamı oluşturmak için temizlik ve ilaçlama ekipleri seferberlik ilan etti. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Kurban pazarımızdan hem üreticilerimiz memnun hem de kurban almaya gelen vatandaşlarımız memnun" dedi.

Keçiören Belediyesi, Bağlum Karşıyaka Mahallesi'ndeki kurban satış alanında temizlik ve ilaçlama çalışmalarını günlük sürdürüyor. Çalışmalarda süpürge araçları, tankerler ve tazyikli suyla alan yıkanarak tertemiz hale getiriliyor.

Kurbanlıkların yer aldığı çadırların etrafında ve vatandaşların yürüyüş güzergahı boyunca sürdürülen temizliğin yanında sinek ve diğer haşerelerin oluşmasını önlemek için sık sık ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Zabıta ve veteriner hekimler tarafından titizlikle denetlenen kurban satış alanında vatandaşın taleplerini karşılamak üzere zabıta görevlileri de hizmet veriyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuya ilişkin açıklamasında, vatandaşın temiz ve güvenli ortamda alışveriş yapması için denetimlerin ve temizlik çalışmalarının düzenli yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı şehirlerden Keçiören'e gelerek kurbanlık satışı yapan üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın alışverişini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kurban pazarımızda ihtiyaç duyulacak hizmet birimlerimizi kurarak personelimizi görevlendirdik. Zabıtamız, vatandaşlarımızın karşılaşabileceği olası problemleri çözmek için görev yapıyor. Kurban pazarımızdan hem üreticilerimiz memnun hem de kurban almaya gelen vatandaşlarımız memnun."

Temel ihtiyaç noktaları kuruldu

Bağlum Karşıyaka Mahallesi'ndeki 186 çadırlık kurban satış alanında üreticilerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok hizmet noktası kuruldu. Kurban pazarında, temel ihtiyaçların karşılanacağı hizmet çadırı, büfe, 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri, seyyar tuvaletler, ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit, otopark, zabıta hizmet noktası, sağlık ve veterinerlik hizmet kabinleri yer alıyor.