Keçiören'de motokurye meslektaşına el sallarken önündeki otomobile çarptı - Son Dakika
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Keçiören'de motokurye meslektaşına el sallarken önündeki otomobile çarptı

Keçiören\'de motokurye meslektaşına el sallarken önündeki otomobile çarptı
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Ankara Keçiören'de, trafikte karşı yönden gelen iş arkadaşına el işareti yapan motokurye, önündeki otomobile çarptı. Kazada yara almayan motokuryenin çarpışma anı, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, trafikte seyir halindeyken karşı yönden gelen meslektaşına el işareti yapan motokurye, önündeki otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Ağustos'ta meydana geldi. General Tevfik Sağlam Caddesi'nde seyir halinde bulunan motokurye, karşı yönden gelen aynı firmada çalışan iş arkadaşı motokuryeyi fark ederek, o yöne bakıp el işareti yaptı. Bu sırada motokurye, önündeki araca çarptı. Motosiklette ve araçta hasar meydana geldi. Motokurye ise yara almadan kurtuldu. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de motokurye meslektaşına el sallarken önündeki otomobile çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören'de motokurye meslektaşına el sallarken önündeki otomobile çarptı - Son Dakika
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