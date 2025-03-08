Keçiören'de Ramazan Denetimleri Sürüyor

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ramazan ayında da ilçedeki semt pazarları, fırın ve kasap ile marketleri denetlemeye devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki işletmelerde fiyat, kalite, hijyen ve iş yeri açma yeterliliğine ilişkin denetimler yaparken semt pazarlarında da etiketlerin anlaşılır olmasından tezgahların temizlik ve düzenine kadar birçok başlıkta kontrollerine devam ediyor.

İşletme sahiplerine ve pazarcı esnafına uymaları gereken kuralların hatırlatıldığı denetimlerde, etiketi bulunmayan ve kurallara uymayan esnafa cezai işlem uygulanıyor.

Vatandaşın yoğun olarak alışveriş yaptığı yerlerde sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Fiyatta tutarsızlığın, olumsuz hijyen ve saklama koşullarının, kalitesiz ve hileli ürün satışının önüne geçmek için zabıta ekiplerimiz hız kesmeden denetimlerine devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da gelen istek ve şikayetleri dikkate alarak ilçemizde huzurlu alışveriş ortamını tesis ettik. Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Amacımız ceza kesmek değil fakat vatandaşlarımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önce gelir" dedi.