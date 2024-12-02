Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi durağına silahlı saldırı girişiminde bulunan 16 yaşındaki şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bir taksi durağına gelen 16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmediği gerekçesiyle buradaki şoförlerle tartışmaya başladı.
Üzerinde bulunan silahla duraktakilere ateş etmek isteyen zanlı, silahın tutukluk yapması üzerine şoförlerle arbede yaşadı. Durağın camlarını kırarak olay yerinden kaçan şüpheli yapılan ihbar üzerine kısa süre sonra Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının 20'den fazla suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Keçiören'de Taksi Durağına Silahlı Saldırı Girişimi - Son Dakika
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