Hatay'ın Dörtyol ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Numune Evler Mahallesi'ndeki apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Kedi Havalandırma Boşluğundan Kurtarıldı - Son Dakika
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