Kedi Kasabası'na 65 Bin Ziyaretçi

Kocasinan Belediyesinin "Küçük Dostlar Kedi Kasabası", 3 yılda 65 bin kişiyi ağırladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, "Küçük Dostlar Kedi Kasabası"nın çocukların hayvanları daha yakından tanımasına ve sevmesine imkan sağladığını bildirdi.

Mekanın hayvan fobisi olanlara hayvan sevgisi aşıladığını ve fobilerinden kurtulmalarına da katkı sağladığını anlatan Çolakbayrakdar, mekana gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Çolakbayrakdar, tüm canlıların Kocasinan'da değerli ve önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yakut Mahalle'mize kazandırdığımız 10 bin metrekare yaşam alanı içerisinde yer alan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda onlarca farklı çeşit kedi bulunuyor. Çocuklar ve gençler buraya geldiği zaman kedilerle keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı hayvan barınağı projesini de bu sene hizmete sunduk. Özellikle hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' açıldığından bu yana 65 bin kişiyi ağırladı."