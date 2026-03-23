Kedi, Kaybolan Kedilerin Yavrusunu Emzirdi

23.03.2026 21:55
Alanya'da bir kedi, annesi ölen iki köpek yavrusunu emzirerek onlara şefkat gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kedinin, anneleri doğum sırasında ölen iki köpek yavrusunu emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine ölmek üzere olan hamile sokak köpeğini Demirtaş Hayvan Barınağı'na götürdü.

Ekiplerin müdahalesinin ardından iki yavru köpek kurtarılırken, anne köpek öldü. Barınaktaki bir anne kedi, yavru iki köpeğe sahip çıktı.

Öte yandan, yavru köpeklerin anne kedinin yanına sokularak süt emmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İki yavruyu kurtarmayı başardık"

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, gebe köpeğin ağır bir rahatsızlık geçirdiğini söyledi.

Barınağa getirildiğinde köpeğin durumunun kötü olduğunu belirten Yenialp, "Barınağa ulaştığında son nefeslerini veriyordu. Tüm hazırlıklarımızı yaptık ancak anne köpeği kaybettik. Buna rağmen iki yavruyu kurtarmayı başardık." dedi.

Yavruların hayatta kalabilmesi için anne sıcaklığı ve şefkatinin önemine dikkati çeken Yenialp, barınakta tedavisi tamamlanan ve yavruları bulunan bir dişi kedinin ise yavru iki köpeğe sahip çıktığını anlattı.

Yenialp, yavruların kontrollü şekilde yaklaştırıldığı anne kedinin kısa sürede köpekleri kabul ettiğini belirterek, "Şu an yavru köpekler hem veteriner hekimlerimizin biberonla verdiği sütle besleniyor hem de anne kediden süt emiyor." diye konuştu.

Yavruların henüz çok küçük olduğunu ifade eden Yenialp, yavru köpeklerin hayati riskinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Alanya, kedi, Doğa, Son Dakika

