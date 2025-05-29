Kedi Tel Çitte Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evin bahçe çitinde sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Bağlar Mahallesi'nde bahçeden ses geldiğini fark eden vatandaşlar, bir kedinin tel çitlere sıkıştığını görünce itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak serbest bıraktı.
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