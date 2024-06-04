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Kedi ve köpekleri için bahçeli ev kiraladılar, hepsinin ayrı odası var

EDİRNE - Edirne'de yaşaya çift, sahiplendikleri 9 köpek ve 3 kedinin daha iyi şartlarda yaşaması için bahçeli müstakil ev tuttu. Devlet memuru olan çift lojmanlarda yaşadığı için ayrı bir ev tutmalarına ihtiyaçları yokken, kiraladıkları evi hayvanların ihtiyacına göre düzenleyip hepsine ayrı ayrı odalar yapıp aylık yaklşık 10 bin lira harcıyorlar.

Edirne'de yaşayan Fitnat Şebnem Dağ ve Serkan Dağ çifti, pandemi döneminde sokağa terk edilen sokak hayvanlarını sahiplenmeye başlayınca hayatlarında yeni bir serüven başladı. Pandemi öncesi iki köpeğe sahip olan çift, pandemi döneminde bir köpek daha sahiplenince bir ev kiralamaya karar verdi.

Kiralık eve ihtiyaçları yok, her şey sahiplendikleri kedi ve köpekler için

İnfaz Koruma Memuru Serkan Dağ, ailesiyle birlikte lojmanlarda yaşadığı için kiralık eve ihtiyaçları olmamasına rağmen, sahiplendikleri köpeklerin daha iyi şartlarda yaşaması düşüncesiyle Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde bahçeli ev kiraladı. Kiraladıkları evi köpeklerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen Dağ çifti, ilerleyen günlerde hasta ve yaralı kedi ile köpekleri de sahiplenmeye başladı. Zaman içerisinde 9 köpek ve 3 kedi sahiplenen çift, köpekler için bahçede paletlerden ayrı ayrı odalar yapmaya başladı.

Hepsine ayrı odalar hazırladılar

Köpeklerin hepsine ayrı odalar hazırlayan çift, kedileri de evin içinde bakıyor. İlerleyen zamanda lojmandan çok kiraladıkları evde kedi ve köpeklerle yaşamaya başlayan Dağ çifti, günün ilk ışıklarında saat 06: 00'da uyanıp köpekleri gezdiriyorlar. İşe giderken köpekleri bahçeye alıp odalarına koyan çift, akşam iş çıkışı yine köpeklerinin yanına geliyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kedi ve köpekleriyle zaman geçiren çift, sokak kedilerinin de heyecanla beklediği aile oldu.

"Çocuğumuz gibiler, aylık 10 bin lira harcıyoruz"

Evin kirasıyla birlikte ayda 10 bin lira giderlerinin olduğunu anlatan aile, sahiplendikleri kedi ve köpeklerin yanı sıra kapı önünde de birçok kedi ve köpeğe baktıklarını söyledi. Kedi ve köpekleri 10 - 15 günlükken sahiplendikleri için birlikte büyüdüklerini söyleyen Fitnat Şebnem Dağ, "Eşim devlet memuru lojmanda ikamet ediyoruz. Başka bir yer kiralamaya ihtiyacımız yok. Sahiplendiğimiz canlar için bir kiralık ev tutmak zorunda kaldık. Evi kiralayınca hasta olup tedavisini yaptırdığımız, kapımıza gelen engellilerle beraber sayı hızla arttı. Kapı önüne gelen kedi ve köpekler oldu. Şu an 9 köpek ve 3 kedimiz var. Kapı önünde baktıklarımız hariç. Kirayla beraber aylık giderimiz 10 bin lira. Onlar bizim çocuğumuz gibi sevgi ve emek veriyoruz. Çoğu 10-15 günlükten beri bizimle."