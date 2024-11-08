Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mazgal boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Özerler Mahallesi'nde bir işletmenin önünde bulunan mazgaldan kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ve Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma ekipleri mazgal kapağını açarak boşluğa düşen kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler mama ile beslediği kedi yavrusunu doğal yaşam alanına bıraktı.
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