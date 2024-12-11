Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Bolu'da apartman boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.
Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'taki bir apartmanın boşluğundan kedi sesi geldiğini fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye personeli, kedinin bulunduğu alandaki duvarı balyoz yardımıyla kırdı.
Ekiplerin açtıkları delikten çıkardığı kedi yavrusu, belediye ekiplerince koruma altına alındı.
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