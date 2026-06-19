Kedi Yavrusunun Kurtarılması

Osmaniye'de su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 7519 Sokak'ta bulunan bir evin avlusundaki su kuyusuna kedi yavrusu düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.
Adrese gelen itfaiye ekibi, kuyu girişinin dar olması nedeniyle balyozla betonu kırarak girişi genişletti.
Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye eri, kedi yavrusunu çıkardı.
Sağlık kontrolü yapılan kedi, sahibine teslim edildi.
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