Kedilere İşkence Eden Sanığa 7 Yıl Hapis - Son Dakika
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Kedilere İşkence Eden Sanığa 7 Yıl Hapis

Kedilere İşkence Eden Sanığa 7 Yıl Hapis

Eyüpsultan'da kedilere kezzap dökerek işkence yaptığı iddiasıyla Murat Özdemir 7 yıl hapis cezası aldı.

02.10.2024 13:11
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(İSTANBUL) Eyüpsultan'da, kedilere kezzap ve asit döktüğü iddiasıyla yargılanan Murat Özdemir 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada sanık hakkında, "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" ve "bir ev veya evcil hayvana işkence etmek, zalimce muamelede bulunmak" suçlarından ceza verildi.

Murat Özdemir, çok sayıda kediyi kezzap ve asit gibi kimyasal maddeler dökerek öldürdüğü ve yaraladığı iddiasıyla geçen yıl tutuklanmıştı. Hakkında 10 buçuk aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Özdemir, bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanığı üst sınırdan cezalandıran hakim, "bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan, bu saldırıyı birden fazla hayvana karşı gerçekleştirmesine de dikkate alarak artırımla 4 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Sanık hakkında "bir ev veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız veya zalimce muamelede bulunmak" suçundan, yine bu saldırıyı birden fazla hayvana karşı gerçekleştirdiği için cezada artırım uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. İki ayrı suçtan toplam 7 yıl hapse çarptırılan Murat Özdemir'in davasını İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve hayvanseverler de takip etti.

Kaynak: ANKA

Asliye Ceza Mahkemesi, Hayvan Hakları, Murat Özdemir, Eyüpsultan, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedilere İşkence Eden Sanığa 7 Yıl Hapis - Son Dakika

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