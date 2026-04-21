Kedileri Vuran Komşuya 5 Ay Hapis

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde hayvansever Hüseyin Bülbül (43) tarafından bakılan kedilerin av tüfeği ile vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan komşusu K.G. (57) hakkında 5 ay hapis cezası verildi.

İpsala'ya bağlı Köprü Mahallesi'nde 2018 yılından bu yana devam eden kedi ölümlerine ilişkin hayvansever Hüseyin Bülbül, olayın peşine düştü. Bülbül, son 7 yılda beslediği kedilerin bazılarının ortadan kaybolması, bazılarının ölü bulunmasının ardından sokağın belirli noktalarına güvenlik kamerası yerleştirdi. Hüseyin Bülbül ayrıca ölü bulunan kedileri özel bir kliniğe götürdü. Klinik raporunda, 'ateşli silah yaralanması ile uyumlu patolojiler' tespit edildiği, hayvanların tüfek saçması sonucu öldüğüne ilişkin bulgulara yer verildi. Bülbül, güvenlik kamerası görüntülerinden komşusu K.G.'den şüphelendi. Görüntülerde, K.G.'nin bahçesine giren bazı kedilerin aniden kaçtığını fark etti.

KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hüseyin Bülbül, komşusu K.G.'den şikayetçi oldu. Eve giden İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.G.'ye ait ruhsatlı 2 av tüfeğine incelenmek üzere el koydu. Öte yandan K.G.'den alınan svap örneklerinde sol elinde atış artıklarına rastlandı. K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen K.G., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURACAK DELİL MEVCUT'

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianamede K.G., hakkında, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık G.K.'nin yargılanmasına İpsala 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, sanık avukatları, müşteki Hüseyin Bülbül ve müşteki avukatı Büşra Ağır Ürkmez katıldı. Sanık K.G. ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada müşteki avukatı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin delillerle sabit olduğunu belirterek, üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkilin üzerine atılı suçların şüphe boyutunda kaldığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise sanığın müşteki Hüseyin Bülbül tarafından beslenen sokak kedilerine ateş ederek birinin ölümüne birinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

CEZASI 5 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti sanığa 'Hayvanları koruma kanunu' uyarınca önce 6 ay hapis verirken, ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkisi sebebiyle 5 aya düşürüldü. Mahkeme heyeti, sanık K.G.'nin geçmişinde tekerrüre esas sabıkasının bulunmaması ve ileride suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşması gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı vererek, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Öte yandan suçta kullanılan av tüfeklerinin müsaderesine, sanığın 45 bin lira vekalet ücreti ile bin 70 lira yargılama giderini ödemesine hükmedildi. Verilen karara karşı Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu kaydedildi.