Kedilerin Tehlikeli Oyun Arkadaşı: Çıyan

Kedilerin, çıyanla tehlikeli oyunu

SAMSUN - Samsun'da kedilerin buldukları çıyanla dakikalarca oynaması dikkat çekti.

Etçil ve zehirli olan çıyanlar, genelde yeşil alanlarda görülüyor. Samsun'un İlkadım ilçesinde bir parkın bahçesinde görülen çıyanı, meraklı iki kedi keşfetti. Çıyanı bulan kediler dakikalar boyunca çıyanla oynadı. Zaman zaman çıyanı birbirlerinin üzerine fırlatan kediler, tehlikeli eklembacaklıdan korksalar da oynamaya devam ettiler.

Uzun süre kedilerin arasında kalan çıyan, çimlerin arasına girerek kedilerden kurtuldu.