Kedinin Saldırısından Kurtarılan Yavru Baykuş, Edirne'nin İpsala İlçesinde Yetkililere Teslim Edildi
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde bir kedinin saldırısına uğrayan yavru baykuş, Nuray Deniz tarafından kurtarıldı. Evinde yiyecek ve su vererek koruma altına alan Deniz, durumu yetkililere bildirdi. Yavru baykuş, tedavi ve bakımı için Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi ve doğaya bırakılacağı açıklandı.
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kedinin saldırısından kurtarılan yavru baykuş, yetkililere teslim edildi.
İlçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesinde yaşayan Nuray Deniz, bahçesinde bir kedinin yavru baykuşa saldırdığını gördü. Deniz, kediyi uzaklaştırırken, yavru baykuşu korumaya aldı. Yavru baykuşa evinde yiyecek ve su veren Deniz, durumu yetkililere bildirdi. Yavru baykuş, tedavi ve bakımı yapılmak üzere Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Yavru baykuşun daha sonra doğaya bırakılacağı kaydedildi.
Kaynak: DHA
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