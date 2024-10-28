Kediyi Uzaklaştırırken Kaza Geçirdi

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KAYSERİ'de, çuvala koyduğu kediyi motosikletiyle mahallesinden uzaklaştırmak istediği ileri sürülen A.A., isimli kadın, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken, kedi de yaralı olarak özel bir klinikte tedavi altına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Talas ilçesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. A.A. isimli kadın mahalledeki bir kediyi uzaklaştırmak için çuvalın içine koyup motosikletiyle yola çıktı. A.A. yönetimindeki motosiklete, yolda H.D. yönetimindeki 38 EC 708 plakalı otomobil çarptı. Kazada A.A., ile çuvalda bulunan kedi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A. ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kedi ise DHA muhabirleri tarafından özel bir kliniğe götürüldü.

Kedinin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Veteriner Hekim Yahya Çelik, "Bu kedimiz trafik kazası neticesinde kliniğimize geldi. Gerekli kontrollerini yaptık. Kalbinde ve solunumunda biraz sorun vardı. Şok tedavilerini yaptık. Kendisini şimdi yoğun bakıma alacağız. Tedavisi devam ettikten sonra durumu stabil hale gelince detaylı röntgenlerimizi çekeceğiz. Sonrasında kırık-çıkık durumuna göre tedavisi devam edilecek" dedi.