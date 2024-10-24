KEK Çalışanlarından Maaş ve Koşul İyileştirme Gösterisi

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Kosova Enerji Kurumu (KEK) çalışanları, ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle şirketin başkent Priştine'deki genel merkezi önünde gösteri düzenledi.

"Yönetim iş yasasına saygı duy", "Maaş zammı istiyoruz, hayatı biz de seviyoruz", "İşçi iş yerinde risk altında ama risk payı ödenmiyor" yazılı pankartlar açan ve baret takıp madenci üniforması giyen yüzlerce işçi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Yeni KEK Sendikası Başkanı Nexhat Llumnica, burada yaptığı konuşmada, şirket yönetiminden, iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler için risk primi ödenmesini ve hafta sonu vardiyaları için ek ödeme yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

KEK yönetiminin iş yasasında öngörüldüğü halde hiçbir zaman risk değerlendirmesi yapmadığını belirten Llumnica, "Ortalama olarak yılda 30 KEK çalışanı hayatını kaybediyor. KEK'te olduğu kadar ne Kosova ne de Avrupa'da çalışanların daha fazla risk altında olduğu bir yer yok." dedi.

"KEK çalışanlarının maaşlarının yüksek olduğunu düşünenlerden, çocuklarını KEK'e çalışmaya getirmelerini isterdim." diyen Llumnica, talepleri karşılanıncaya kadar gösterilere devam edeceklerini söyledi.

Gösteri sırasında polisin, KEK Genel Merkezi çevresinde güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yaklaşık 1 saat süren gösteri, olaysız sona erdi.

Kosova devlet şirketi KEK, ülkede tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 90'ını, işlettiği termoelektrik santrallerinde üretiyor. KEK aynı zamanda, santrallerde kullanılan kömürlerin madenlerden çıkarılmasını da sağlıyor.