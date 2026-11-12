KEK personeli Priştine\'deki genel merkez önünde 13\'üncü maaş talebiyle eylem yaptı

Kosova Enerji Kurumu (KEK) personeli, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve zam talebiyle şirketin başkent Priştine'deki genel merkezi önünde gösteri düzenledi.

"Bizi sessizce yoksullaştıramazsınız", "Maaşların artırılmasını istiyoruz", "Yönetim iş kanununu uygula" yazılı pankartlar açan ve baret takıp madenci üniforması giyen işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.???????

KEK Yeni Sendikası Başkanı Celal Yaşari, burada yaptığı konuşmada, işçilerin sorunlarını çözmek için yönetimle diyalog kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaşari, çalışanların madenlerde ve kömür santrallerinde toz, aşırı sıcaklık ve yüksek risk dahil olmak üzere her gün zorlu çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldığını ve emeklerinin maddi karşılığını alamadığını vurguladı.

Çalışanların greve gitmek istediğini kaydeden Yaşari, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Kosova'nın karanlıkta kalabileceği uyarısında bulundu.

KEK çalışanları aylardır çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maaş artışı ve kamu çalışanlarına yönelik 13'üncü maaş uygulamasının kendilerini de kapsamasını talep ediyor.

Kosova'nın kamu enerji şirketi KEK, ülkede tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 90'ını işlettiği kömür santrallerinde üretiyor. KEK, aynı zamanda santrallerde kullanılan kömürlerin madenlerden çıkarılmasını sağlıyor.