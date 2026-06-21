Keklik ve Sülünlerle Biyolojik Mücadele - Son Dakika
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Keklik ve Sülünlerle Biyolojik Mücadele

21.06.2026 10:55
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Bu yıl 51 bin kanatlı doğaya salınacak; kene ve kokarca tehdidine karşı biyolojik mücadele desteklenecek.

6 Nisan 1920

1- Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Bu yıl 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere, toplam 51 bin kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedefliyoruz"

"62 ilde, 156 farklı alanda, keklik ve sülün salımları gerçekleştirilecek"

"Salınacak türler, kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye destek verecek"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Afetlere direnç sağlayacak teknolojiler uluslararası işbirliğiyle geliştirilecek

TÜBİTAK'ın "Eureka Network 2026 Afetlere Dayanıklılık, Müdahale ve İyileştirme Ulusal Çağrısı" kapsamında seçilecek uluslararası ortaklı projeler için 2,5 milyon avroluk çağrı bütçesi ayrıldı

Çağrı kapsamında Türkiye'de deprem, sel, kuraklık, orman yangını ve altyapı arızaları gibi afetlere karşı dayanıklı yapı, erken uyarı, arama-kurtarma, iletişim, enerji ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi desteklenecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- DSÖ, iklim krizi ve insan sağlığı ilişkisinin COP31'de daha güçlü ele alınmasını bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi ve Ofis Başkanı Dr. Tasnim Atatrah:

"Sağlık konusunun iklim müzakereleri ve uygulama çerçeveleri içinde daha da güçlendirilmesine ihtiyaç var. İklim ve sağlık politikalarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceği her geçen gün daha güçlü bir şekilde kabul ediliyor"

"COP31'in Türkiye'de yapılması, iklimle ilgili çalışmaların, sağlık, su güvenliği ve iklim krizine karşı savunmasız insanların korunması gibi konularla birlikte ele alınmasına yardımcı olacaktır. Türkiye'nin tecrübesi dünyada daha insani ve kapsayıcı iklim politikalarına katkı sağlayabilir"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

4- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

5- Meclise "Kadınlar da askere alınsın" başvurusu

Vatandaşların TBMM Dilekçe Komisyonuna yaptığı başvurular arasında, bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik görevi getirilmesi, sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyelerce hayvan sahipliği vergisi alınması ve heykel yapılmasının yasaklanması gibi talepler yer aldı

Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık:

"Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş, demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir"

(Gazi Nogay/TBMM)

6- Türkiye ve Güney Kore ticari ilişkileri stratejik alanlarda güçleniyor

Ankara'da yapılması planlanan Ortak Komite 6. Dönem Toplantısı'nda karşılıklı yatırımların ele alınması, dengeli bir ticaret için ileriye yönelik yol haritasının değerlendirilmesi öngörülüyor

İki ülke son dönemde özellikle nükleer enerji, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, kritik mineraller, inovasyon ve yenilenebilir enerji gibi önemli alanlarda işbirliklerine yoğunlaşıyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

7- İklim değişikliği sivrisinek ve kene kaynaklı hastalık riskini artırabilir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İzzet Akça:

"Adana gibi sıcak bölgelerde sivrisinekler yılda 10'dan fazla nesil verebilirken, Karadeniz gibi daha serin bölgelerde bu sayı 2-4 arasında kalabiliyor"

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müzeyyen Mamal Torun:

"Bilimsel öngörüler, Türkiye'nin özellikle Karadeniz, Marmara ve Akdeniz kuşağında sivrisinek ve kene kaynaklı hastalıklar açısından Avrupa'nın önemli geçiş bölgelerinden biri haline gelebileceğini gösteriyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

8- Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü 5 teravatı aşarak 2030 hedefinin yarısına yaklaştı

Uluslararası raporlara göre, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrifikasyon en hızlı, en ölçeklenebilir ve en maliyet etkin çözümlerden biri olarak öne çıkıyor

Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri artık birçok ülkede yeni fosil yakıt santrallerinden daha ucuz hale geldiği için devletler ve özel sektör yatırımları bu alanlara kaydı

(Gülşen Çağatay/Ankara)

9- Pilotaj öğrencisi Ebrar'dan babasına unutulmaz Babalar Günü uçuşu

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ebrar Demirel:

"Babamla birlikte uçmak benim için ekstra gurur vericiydi"

Baba Halil İbrahim Demirel:

"Çok onurlandım. Anlatılamayacak duygular içindeyim. Allah bu gururu herkese yaşatsın"

(Serhat Çetinkaya/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Çırak olarak yetiştikleri atölyede baba-oğul omuz omuza ustalık yapıyor

Marangoz baba İhsan Dolcan:

"Onun burada ustalığını görmek kesinlikle gurur verici. Müşterileriyle konuşuyorum, yaptığı işleri görüyorum. Müzik olarak belki onun kadar bilgim yok ama yaptığı bir eserini elime aldığım zaman kalitesini görebiliyorum. Bu da bir baba olarak çok güzel bir şey"

Luthier Oğuz Dolcan:

"Çalışkanlığı bana ilham oluyor. Babam şu an 62 yaşında, mesleğini hala ilk günkü aşkla devam ettiriyor. Bu, ilerleyen yıllarda bu meslekte onun gibi olmamda bana ilham veriyor"

(Erol Değirmenci/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- İtfaiye aracının sesiyle büyüyen iki kardeş babalarıyla aynı görevi yapıyor

İtfaiyeci baba ile iki oğlu, yangınlardan trafik kazalarına, mahsur kalma olaylarından arama kurtarma çalışmalarına kadar birçok olayda insanların yardımına koşuyor

İstanbul İtfaiyesinde 31 yıldır görev yapan Vehbi Öztürk:

"Gitmiş olduğumuz yerlerde çocuklarımın isimleri övgüyle anlatılıyor. Bu da beni ziyadesiyle gururlandırıyor. Bugüne kadar çok büyük olaylar gördük, oralarda da hem kendimle alakalı hem çocuklarımla alakalı müspet şeyler duymak gerçekten onur ve gurur verici"

(Ahmet Cemil Yeşilmen/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Dedesinden öğrendiği lakerda ve çirozu kızının çıraklığıyla satıyor

Balıkçılığı 61 yıldır sürdüren Ahmet Esen, kızıyla işlettiği balık şarküterisinde geleneksel ile modern teknikleri birleştirerek hazırladıkları ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuyor

8 yıldır babasıyla çalışan Bilgehan Esen:

"İlk zamanlarda baba-kız ile usta-çırak ilişkimiz karışıyordu. Zamanla aştık"

(Erol Değirmenci/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Emtia piyasalarında Fed'in mesajları ve ABD-İran mutabakatı etkili oldu

Brent petrolde tamamlanan haftada, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden başlaması fiyatları baskıladı

Dolar endeksinin değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından değerli metallerin maliyetini yükseltirken, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine ilişkin beklentiler de faiz getirisi bulunmayan metallere talebi azalttı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

14- Diplomasinin ve kültürün buluştuğu kent: Addis Ababa

Tarihte sömürgeleştirilemeyen tek Afrika ülkesi olma ünvanını taşıyan Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa, tarihi yapıları, geniş caddeleri ve doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Başkent, mavi-beyaz eski model taksilerin süslediği caddeleri, kıtanın en büyük açık hava pazarı Merkato'nun kaotik enerjisi ve geleneksel kil çömleklerde demlenen kahve kokularıyla ziyaretçilerine gündelik Afrika yaşamını en yalın haliyle sunuyor

(İrem Demir/Addis Ababa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Kültür, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

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