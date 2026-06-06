Adana'nın Feke ilçesindeki Keklikçi Deresi'nin ıslahı için alanda inceleme yapıldı.
İslam Mahallesi'ndeki Keklikçi Deresi'nin ıslahı amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) ekibi bölgeye giderek fizibilite çalışması başlattı.
Projeyle, kış aylarında yağışlara bağlı taşkın riskinin ortadan kaldırılması ve mahallenin modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.
Son Dakika › Güncel › Keklikçi Deresi Islah Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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