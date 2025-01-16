Kekova Manzaralı Arazi Satışı İptal Edildi - Son Dakika
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Kekova Manzaralı Arazi Satışı İptal Edildi

Kekova Manzaralı Arazi Satışı İptal Edildi

Demre Belediyesi'nin Çevreli Mahallesi'nde satışını gerçekleştirdiği 24 bin 834 metrekarelik arazinin satışı, açılan davada yürütmeyi durdurma kararı ile iptal edildi.

16.01.2025 11:19  Güncelleme: 11:20
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ANTALYA'da Demre Belediyesi'nin, Çevreli Mahallesi'nde dünyaca ünlü Kekova manzaralı 24 bin 834 metrekarelik arazinin satışının iptaline ilişkin davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

CHP yönetimindeki Demre Belediyesi tarafından Çevreli Mahallesi'nde belediyeye ait 24 bin 834 metrekarelik arazi, 2024'ün Kasım ayında tek kişinin katıldığı iki ihale ile satıldı. İki parselden oluşan arsalardan 799 parsel 7 milyon 636 bin TL, 794 parsel ise 22 milyon 253 bin TL bedel üzerinden satıldı. Çevreli Mahallesi'nde oturan Mevlüt Sarıca, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne, Mevlüt Sarıca adına avukatı Funda Tolunay Kocakaya tarafından açılan davada; Çevreli Mahallesi'ndeki 101 ada 794 ve 799 parsellerdeki taşınmazların satış izin yapılan iki ihale için alınan belediye meclis kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, bu karara dayanılarak ihalenin yapılmasının mümkün olmadığı, ihalenin açık teklif usulüyle yapılması gerektiği, ihaleden köy muhtarının dahi haberinin olmadığı, ihalenin gerekli yerlerde ilan edilmediği, her iki taşınmazın da rekabet koşulu oluşmadan tek katılımcı Fahri Tokgöz üzerinde kaldığı, ihalenin şeffaf bir şekilde yapılmadığı, ihale şartnamesinin kendisine verilmediği gerekçeleriyle iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

YÜRÜTMESİ DURDURULDU

İhalenin kapalı teklif usulüyle yapılması gerektiği belirtilen karar metninde mahkeme, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, yürütmesinin durdurulmasına, itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kekova Manzaralı Arazi Satışı İptal Edildi - Son Dakika

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