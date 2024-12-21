Kelbecer'de 4,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kelbecer'de 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Azerbaycan'ın Kelbecer ilinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

21.12.2024 03:16
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Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan ve saat 02.01'de kaydedilen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte oldu.

Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kelbecer'de 4,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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