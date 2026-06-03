Kelkit Çayı\'nda Kayıp Gençlerden Biri Bulundu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde düştükleri Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 kişiden Oğuz Kale'nin (26) cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp İlker Parlak'ı (22) arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Erbaa ilçesi Erek Mahallesi'nde 28 Mayıs günü amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale ve İlker Parlak, 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli triportörle Kelkit Çayı kenarındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra grup, fotoğraf çektirmek için araçla çaya yaklaştı. Ancak bu sırada triportör çaya devrildi. Atakan ve Furkan Kale, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken; İlker Parlak ile Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda gözden kayboldu.

SONARLAR VE KADAVRA KÖPEĞİ DE DEVREDE

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kayıp 2 gencin bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, sudan botlarla, su altında ise sonarlarla arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara'dan Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verdi.

Bugün Ankara'dan JAK timleri tarafından getirilen 3 sonar ve jandarma köpek unsurları tarafından getirilen 1 kadavra köpeği ile çalışmalara devam edildi. AFAD koordinesinde 161 personelin katıldığı, 6 dron, 8 bot, 3 sonar, 1 kadavra köpeği ve 37 aracın kullanıldığı çalışmalar, Boğazkesen mevkiinde Yeşilırmak ile birleşen Kelkit Çayı'nın Hasan Uğurlu Barajı'na kadar uzanan bölümünde ve baraj gölünde yoğunlaştırıldı.

KADAVARA KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ

Öğle saatlerinde Kale köyü yakınlarında tarihi Boğazkesen Köprüsü civarında kadavra köpeğinin tepki verdiği noktada Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü İHA ekibi tarafından da dronla tespit edilen Kale'nin cansız bedeni, sudan botlarla çıkarılarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp İlker Parlak'ı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.